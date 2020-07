Sori: la programmazione cinema alla Sala Costa

Dalla Sala Enzo Costa – Cinema Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681) riceviamo e pubblichiamo

Estate al…. cinema!

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura e rilascio delle proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura e indossare la mascherina nelle aree comuni (ad eccezione della sala cinematografica)

– mantenere la distanza di sicurezza interpersonale con gli altri spettatori ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi

– presentarsi preferibilmente mezz’ora prima dello spettacolo per favorire le operazioni di ingresso

– secondo le nuove regole anti Covid potranno accedere al massimo 48 persone.

– i biglietti si possono acquistare presso la pro loco di Sori

Dopo il matrimonio

Mercoledì 8 luglio ore 21:30

Venerdì 10 luglio ore 21:30

genere: Drammatico

Anno:2019

Regia:Bart Freundlich

Attori:Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup, Will Chase, Abby Quinn, Azhy Robertson, Eisa Davis, Doris McCarthy, Alex Esola, Sam Blackwell, Alex Cranmer

Durata:112 min

Dopo il matrimonio, film diretto da Bart Freundlich, è il remake dell’omonimo del 2006. Racconta la storia di Isabel (Michelle Williams), dirigente di un orfanotrofio di Calcutta, che vola fino a New York per incontrare Theresa (Julianne Moore), una plurimilionaria e potenziale benefattrice. La donna la invita a trattenersi e festeggiare insieme le nozze di sua figlia (Abby Quinn), che si tengono l’indomani. Isabel, timorosa di perdere il finanziamento, accetta l’invito, ma ignora totalmente ciò che l’aspetta. Quando incontra il marito, la donna capisce di essere finita al centro di un gioco per nulla casuale. L’uomo è una sua vecchia fiamma e Isabel dovrà fare i conti con alcune scelte compiute vent’anni prima.

Guarda il trailer di “dopo il matrimonio”

https://www.youtube.com/watch?v=vg1t_PlZ_Ls

Prezzo unico 5.00€