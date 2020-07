Sestri: Porftfolio Italia, l’11 e 12 luglio la 17° edizione

Dall’ufficio stampa di Fiaf riceviamo e pubblichiamo

La FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, annuncia la quarta tappa della XVII edizione di “Portfolio Italia – Gran Premio FUJIFILM”, di nuovo dal vivo dopo i primi tre appuntamenti che si sono tenuti online a causa del coronavirus.

Il “14° Portfolio al Mare”, Selezione Fotografica Nazionale a lettura di Portfolio aperta a tutti i Fotografi, si svolgerà il prossimo sabato 11 luglio (11.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00) e domenica 12 luglio (9.00 – 12.00) nell’ambito del 14° Festival Penisola di Luce a Sestri Levante (GE), la kermesse dedicata a Lanfranco Colombo organizzata dall’Associazione Carpe Diem.

Le letture si terranno presso l’Ex Convento dell’Annunziata e, al fine di rispettare le nuove norme di sicurezza, saranno allestiti appositi “tavoli verticali a leggio” atti a garantire il distanziamento sociale e nel contempo a consentire al pubblico presente di assistere comodamente seduto alle letture.

Gli esperti di fotografia che quest’anno si preparano a leggere e ad individuare le migliori opere dei numerosi fotografi partecipanti alla manifestazione sono Orietta Bay, Silvano Bicocchi, Giovanna Calvenzi, Giovanna De Franchi, Monica Mazzolini, Fulvio Merlak, Roberto Mutti, Alessandra Quattordio e Isabella Tholozan.

Il festival “Penisola di Luce” ospiterà come sempre importanti esposizioni, workshop, letture portfolio, conferenze e proiezioni.

Queste di seguito le Mostre programmate

Daesung Lee – Futuristic Archaeology Ghoramara

Piero D’Orto – Nepal

Collettiva – Il rigore dello sguardo a cura di Roberto Mutti per conto di Fondazione 3M

Collettiva – Clima e Ambiente – (Nazzareno Berton, Sergio Carlesso, Ilenio Celoria, Roberto Montanari, Piero D’orto)

Roberto Biggio – Le croci del Sud

Antonietta Preziuso – Torno subito

Collettiva – Una finestra sulla tua città

Presso il centro Congressi, sabato 11 Luglio, sarà possibile assistere ad una serie di “Microconferenze” che affronteranno svariati temi e che saranno tenute da critici e storici della fotografia. Le stesse verranno anche trasmesse in streaming per darne piena diffusione. Collegamento on line sulla piattaforma GoToMeeting (https://www.gotomeet.me/robertomontanari Codice accesso: 391-295-357)

Alessandra Quattordio, La fotografia sperimentale in Italia a metà del Novecento (11.40 – 12.20)

Fulvio Merlak Il portfolio fotografico (12.20 – 13.00)

Silvano Bicocchi, Martin Parr e il suo Realismo concettuale (15.00 – 15.40)

Monica Mazzolini, Dalla mimesi alla rappresentazione del pensiero (16.20 – 17.00)

Giovanna Calvenzi, Storia di una lettrice di portfolio (17.00 – 17.40)

Roberto Mutti, Vent’anni di nuova fotografia 2000 – 2020 (17.40 – 18.20)

Tutti i portfolio premiati nel corso del circuito saranno esposti a Bibbiena (AR) presso il CIFA – Centro Italiano della Fotografia d’Autore. La mostra sarà inaugurata sabato 28 novembre 2020. Gli Autori dei portfolio premiati saranno inoltre invitati a partecipare al galà di chiusura della manifestazione che si terrà lo stesso giorno a Bibbiena. Nel corso della cerimonia saranno resi noti i tre portfolio finalisti e, successivamente, sarà proclamato il vincitore dell’edizione 2020.

Con l’occasione la FIAF lancia la nuova campagna di sensibilizzazione “Sostieni la FIAF: basta un caffè per fare la differenza” con cui si chiede una microdonazione, anche del valore di un semplice caffè, a tutti coloro che credono nel valore delle iniziative promosse dall’Associazione, da 70 anni al fianco di generazioni di milioni di fotoamatori che hanno trovato nella fotografia la possibilità di esprimersi e che, in molti casi, si sono affermati come Autori professionisti e hanno ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali.