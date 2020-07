‘Santa’: sicurezza, locali chiusi tra le 3 e le 6 di notte

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Paolo Donadoni, dopo un confronto con le Forze dell’Ordine – Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale – coordinate dalla Compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure, ha integrato l’ordinanza relativa alla somministrazione di bevande alcoliche sul territorio cittadino. I locali, oltre al già previsto obbligo di non servire bevande alcoliche da asporto su tutto il territorio comunale dalle 20:00 alle 7:00, avranno anche quello di chiudere tra le 3:00 e le 6:00.

L’Amministrazione ha condiviso il provvedimento temporaneo con i rappresentanti dei commercianti (ha condiviso il provvedimento con Ascom Santa Margherita Ligure – Portofino) con l’auspicio condiviso che tale ordinanza possa essere da subito efficace e risolutiva per garantire una atmosfera che meglio si addice a Santa Margherita Ligure: per i residenti, per i turisti e per le attività commerciali stesse.