‘Santa’: Calata del Porto, il nuovo arredo urbano non s’aveva da fare

Ha fatto molto discutere, soprattutto sui social network, il nuovo arredo urbano della calata portuale: una fila di parallelepipedi in legno che da qualche giorno celano alla vista reti e utensili da pesca.

In molti si sono chiesti la ragione di questa piccola rivoluzione estetica, domandandosi se sia stata imposta da qualche nuova normativa igienica.

A un più spiccato senso di ordine e pulizia fa infatti da contraltare una perdita di autenticità del luogo; una ‘cancellatura’ che ha fatto storcere il naso ai più.

La querelle, destinata a rimanere aperta, nasce forse dal conflitto fra due diversi angoli prospettici: quello di chi ‘passeggia’ lungo la banchina per respirarne la storia e le consuetudini, e quello di chi, sorseggiando un aperitivo o cenando in uno dei diversi locali presenti in zona, potrebbe apprezzare la nuova veste minimalista.

Il nuovo arredo urbano di Santa