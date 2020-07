Ruta-San Rocco: la risposta di Atp alle richieste dei cittadini

Da Angela Scipioni riceviamo e pubblichiamo (Evidentemente Atp ignora anche le potenzialità turistiche di Ruta e San Rocco quali accessi al Parco di Portofino)



I sottoscritti abitanti ed ospiti della frazione di San Rocco di Camogli, chiedono che venga ripristinato al più presto il regolare trasporto pubblico da Ruta a San Rocco che da circa quattro mesi, a seguito dell’emergenza coronavirus, è stato sospeso.

L’Ufficio Clienti ATP ha riscontrato una precedente richiesta come di seguito indicato :

“Atp tiene a ricordare che attualmente il servizio a chiamata è l’unico servizio utile per effettuare servizio di trasporto pubblico nelle zone collinari. Infatti, in applicazione alle disposizioni normative per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica in corso, i mezzi di piccole dimensioni non possono essere adoperati per svolgere la normale attività di trasporto poiché dotati di un’unica porta per la salita e discesa dei passeggeri. Per garantire la mobilità ai residenti delle località collinari Atp ha puntato sul servizio a chiamata, unico sistema che permette di contingentare i passeggeri in fase di richiesta del servizio. Pertanto, fino a che non verranno emanate nuove disposizioni relative al trasporto pubblico, il servizio a chiamata è l’unico possibile per servire le località periferiche.>>

Considerato che dalla risposta sopracitata sembra che l’unico problema per riattivare il servizio sia rappresentato dal tipo di mezzo utilizzato, ci si chiede per quale motivo non ci si possa valere di mezzi con due porte, comunque già adoperati per decenni sulla linea Ruta – San Rocco di Camogli. Va anche sottolineato che tali mezzi, più capienti, sono in grado di garantire il trasporto di un maggior numero di persone nel rispetto delle distanze previste dalla disposizioni attualmente in vigore.

Inoltre la giustificazione addotta sembra in contrasto con quanto accade ad esempio lungo il percorso Rapallo – Ruta – Recco – Genova dove, pur servendosi di autobus con due porte, per la salita e la discesa dei passeggeri ne viene utilizzata solo una essendo bloccata quella situata vicino al conducente.

I sottoscritti, che ritengono di avere diritto ad usufruire dei servizi con le stesse modalità degli altri cittadini, sottolineano la necessità che si provveda a risolvere il problema senza indugi tenendo conto che nella frazione risiedono circa 300 persone ( tale numero aumenta in particolare nei periodi di vacanza) tra le quali anziani e persone prive di mezzi di trasporto che devono comunque trasferirsi in località limitrofe per le normali attività quotidiane (ad esempio accesso a posta, banca, farmacia, supermercato, ecc.)

Il previsto servizio a chiamata non è una soluzione praticabile a lungo termine anche perchè, oltre a dover essere programmato con 24 ore di anticipo, se svolto con un mezzo di piccole dimensioni non risolve il problema legato al numero delle persone che possono utilizzarlo.

In attesa di un sollecito riscontro porgono distinti saluti.