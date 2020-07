Regione: in commissione, la riapertura delle scuole

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni



3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

giovedì 9 luglio 2020 – alle ore 10

ordine del giorno:

Approfondimenti e confronto tra Commissione consiliare e Assessori sulle problematiche legate alla riapertura delle scuole.

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

Seduta in videoconferenza

giovedì 9 luglio 2020, alle ore 14.30

ordine del giorno:

1) Audizione dei Commissari Straordinari di A.Li.Sa., ASL 2 – Savonese e ASL 5 – Spezzino; Direttori Generali Aziende Sociosanitarie Liguri 1, 3 e 4; Direttori Generali: Ospedale Policlinico San Martino, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale e Ospedale Galliera; Amministratore Unico Liguria Digitale S.p.A.; Rappresentanti Confederazioni regionali e Sindacati Autonomi: CGIL, CISL e UIL; FIALS, USB, UGL, FSI-Federazione Sindacati Autonomi e Nursing Up al fine di procedere ad un approfondimento in merito alla riapertura dei Centri CUP.

2) Proposta di legge 251 (di iniziativa dei Consiglieri: Matteo Rosso, Paolo Ardenti, Andrea Costa): Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l’acquisto di una parrucca.

*****

Commissione speciale con funzione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza conseguente il contagio covid-19

Seduta in videoconferenza

venerdì 10 luglio 2020, alle ore 9.30

ordine del giorno:

1) Approfondimento in merito ai riflessi e impatti diretti o indiretti riscontrati durante l’emergenza sanitaria nei settori professionali rappresentati con particolare riguardo al settore sanitario e assistenziale. Sull’argomento si svolgerà l’audizione di CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, FIALS, USB, Nursing Up.

2) Approfondimento in merito a riflessi e impatti diretti o indiretti riscontrati durante l’emergenza sanitaria nei settori di riferimento. Sull’argomento si svolgerà l’audizione del Tribunale del Malato- Cittadinanza Attiva, Confederazione dei Centri Liguri per la tutela dei diritti del Malato, Consulta regionale per la tutela dei diritti della Persona Handicappata.

*****

4° Commissione: Territorio; Ambiente

Lunedì 13 luglio 2020, alle ore 10

argomento:

Approfondimento in merito alle problematiche e ai procedimenti che riguardano i lavori di manutenzione straordinaria al viadotto autostradale delle Gavette in Val Bisagno da parte di Autostrade S.p.A.. Sull’argomento si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade S.p.A., ARPAL, ASL 3, ASTer, Municipio IV Media Val Bisagno, Comitato Sotto il ponte.

*****

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

giovedì 16 luglio 2020 – alle ore 10

ordine del giorno:

Approfondimenti e confronto tra Commissione consiliare e l’Assessore Berrino sulle problematiche legate alla riapertura delle scuole.