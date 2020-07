RASSEGNA STAMPA. Regionali, arriva il voto di genere

Oggi, martedì 7 luglio, auguri a Claudio. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: creanza (l’insieme delle buone maniere che accompagnano e sottolineano l’atteggiamento e il comportamento delle persone bene educate; boccone della buona creanza, quello che si lascia nel piatto per far vedere che il pranzo è stato abbondante). Proverbi: “Luglio poltrone, porta la zucca col melone”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Elezioni regionali: ci sarà il voto di genere. Parchi: “bocciata la legge regionale”.

Viabilità: “Rapallo: pioggia di cancellazioni e disdette in hotel e ristoranti”; Sestri: gli operatori alla ministra situazione vergognosa”; “Rapallo: lungomare si cambia, diventa isola pedonale”; “Nuova chiusura Genova Recco”. Spiagge: un esercito di guardiani controllano il litorale (fin dalla riapertura ndr); “Chiavari, spiagge in arrivo le guardie giurate”.

Sestri Levante: la giunta comunale si riunisce sul leudo. Sestri Levante: sette diportisti multati sabato scorso. Sestri Levante: al Musel un concorso di disegno. Sestri Levante: turista picchiato dal branco. Sestri Levante: in ospedale tornano le cure intermedie; 15 posti letto ripristinati. Sestri Levante: blitz di Sgarbi. Casarza Ligure: restano gravi le condizione del 41enne dopo tuffo in piscina, sabato scorso. Lavagna: defibrillatore donato da artigiani e negozianti. Chiavari “Scena Madre” all’aperto. Chiavari: passaggio di consegne al Rotary. Chiavari: corsi serali al tecnico. Carasco: addio a Modestino “Nino ” Cavaliere, guidava la Faci.

Rapallo: discarica abusiva di detriti di edilizia e amianto. Santa Margherita Ligure: movida senza emergenza (Commento. Il fatto che non si siano verificate risse diventata notizia). Santa Margherita Ligure: Coop San Siro, il Tar dà ragioine al Comune.

Camogli: sub morto, indaga la Capitaneria. Recco: 35enne muore in moto nell’Alessandrino, abitava a Monfalcone. Recco: slitta il pagamento della Tari. Recco: corso di watching per disabili psichici.

Borzonasca: tuffi a Giacopiane, multati 5 bagnanti.