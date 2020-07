Rapallo: lungomare chiuso, ma solo venerdì e sabato sera

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio nel salone consiliare del municipio di Rapallo, si è tenuta la riunione che ha visto partecipi il sindaco Carlo Bagnasco, il presidente del consiglio Mentore Campodonico, l’assessore al Turismo Elisabetta Lai, l’assessore alla Polizia Municipale Franco Parodi, il consigliere incaricato al commercio Giorgio Tasso, il comandante della Polizia Municipale Fabio Lanata, la dirigente del settore Turismo, Anna Maria Drovandi e i rappresentanti delle principali categorie commerciali cittadine. L’incontro è stato convocato dall’amministrazione comunale in via d’urgenza per trovare una soluzione condivisa al fine di regolare le chiusure del Lungomare anche in relazione alla complicata situazione della viabilità venutasi a creare a causa delle continue chiusure di tratte e caselli autostradali da parte di Autostrade per l’Italia.

Al termine della riunione si è concordata la chiusura del lungomare nelle serate di venerdì e sabato di luglio e agosto.

L’amministrazione comunale, nel ringraziare gli esercenti per la collaborazione, si è resa disponibile ad ampliare le serate di chiusura del lungomare accogliendo positivamente iniziative ed eventi particolari che le categorie commerciali vorranno proporre.