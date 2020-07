Rapallo: la piaga del lavoro ‘nero’ dietro i rifiuti abbandonati a Montepegli

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il fatto increscioso che si è verificato di recente sulle alture di Rapallo – l’abbandono di circa 40 sacchi contenenti materiale edile, rifiuti speciali inclusi, in un terreno sotto strada a Montepegli – ha suscitato disappunto in città, sollevando una problematica che, purtroppo, non accade di rado ed è riconducibile ad una causa precisa.

«Il problema è dato dall’affidamento da parte di privati di incarichi a ditte edili che lavorano “in nero”, oppure prive del formulario di identificazione dei rifiuti, che è obbligatorio per il trasporto di rifiuti da parte di imprese o ditte – spiega Andrea Rizzi, consigliere incaricato alla Nettezza Urbana – Il mio appello va quindi ai committenti affinché effettuino verifiche prima di affidare incarichi a determinate ditte; in secondo luogo, ricordo agli stessi committenti che affidando lavori a ditte “in nero” che non smaltiscono correttamente i rifiuti edili si è punibili al pari delle ditte che hanno commesso il reato».

Quanto accaduto a Montepegli ha suscitato grande indignazione, a partire dagli abitanti della frazione rapallese. «Quanto si è verificato è stato visto come un atteggiamento di offesa alla collettività – aggiunge Fabio Proietto, consigliere con incarichi a Ambiente e Frazioni – Ringrazio Roberto Tarella, presidente del comitato frazionale di Montepegli, per averci tempestivamente contattati per informarci dell’accaduto. A tal proposito, voglio sottolineare l’importanza dei Sestieri e dei Comitati di quartiere e frazionali, che non solo portano avanti le nostre tradizioni, ma svolgono un’utilissima attività di monitoraggio per la tutela del territorio, dando un supporto fattivo a Comune e forze dell’ordine».

Con la fine del lockdown e l’inizio della bella stagione, è purtroppo andato ad incrementare anche un altro, spiacevole fenomeno: l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti in prossimità le isole ecologiche. «Tutto questo nonostante Aprica, gestore del servizio, offra un servizio di prenotazione e ritiro degli ingombranti efficace e totalmente gratuito – puntualizza Rizzi – Eppure, c’è chi continua a evitare la prenotazione preferendo depositare in maniera indiscriminata gli ingombranti, creando disagi sotto molteplici aspetti. Ricordo il numero verde per prenotare il ritiro: 800 437678. Da parte nostra intensificheremo i controlli, ma spero nel buonsenso e nella collaborazione di cittadini e ospiti».