Rapallo: “Iclas, sintesi virtuosa tra pubblico e privato”

Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Claudio Muzio, ha visitato ieri a Rapallo l’Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità (Iclas), struttura convenzionata con il sistema sociosanitario della Liguria e di altre Regioni.

“L’Iclas – dichiara Muzio – è un esempio di integrazione virtuosa tra pubblico e privato, secondo il modello delineato dal Piano sociosanitario regionale vigente. Si tratta di una struttura che garantisce un elevato numero di interventi in convenzione gratuita per il paziente, in primis quelli di cardiochirurgia e di cardiologia interventistica, con oltre 700 prestazioni all’anno”.

“Un’altra patologia trattata dall’Iclas – prosegue il presidente della Commissione regionale Sanità – è quella del piede diabetico, una delle complicanze più temibili del diabete che colpisce purtroppo un numero di persone in costante aumento. E’ un problema che assume un grande rilievo dal punto di vista sociale oltre che sanitario e che l’Iclas affronta con interventi di rivascolarizzazione periferica percutanea, finalizzati ad evitare l’amputazione dell’arto. In convenzione con altre Regioni vengono effettuati anche interventi di ortopedia protesica e di chirurgia plastica ricostruttiva post-oncologica”.

“L’Iclas – conclude Muzio – è un’eccellenza assoluta del nostro territorio, che con le convenzioni svolge essenzialmente un servizio pubblico di prima qualità per il livello delle prestazioni, l’attenzione al paziente e i risultati ottenuti”.