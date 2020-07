Rapallo: Festa Sant’Anna con sagra dell’asado e orchestra

Da Francesco Selmi, Centro amici Sant’Anna-Casa, riceviamo e pubblichiamo

Il consiglio direttivo della associazione Centro amici Sant’Anna – C.A.S.A. di Rapallo ha il piacere di annunciare la decisione di confermare anche per l’estate 2020 l’organizzazione della Sagra dell’asado e del fritto misto in occasione dei festeggiamenti civili per la festa di Sant’Anna nelle serate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio a partire dalle ore 19.30 come di consueto presso il parco comunale “Nicolò Cuneo” di via Tre scalini 7 a Rapallo.

La decisione è stata presa con entusiasmo per tre ordini di ragioni: prima fra tutte per non dimenticare ciò che è successo, il sacrificio di tante persone e il miracolo di quanti si sono adoperati per combattere la pandemia e aiutare i bisognosi; in secondo luogo per ripartire, nel rispetto del distanziamento ed evitando assembramenti, rispettando le misure di igiene e prevenzione stabilite dalle normative, con ingresso contingentato, privilegiando le prenotazioni e con tenuta dell’elenco presenze per 14 giorni, con il consueto intrattenimento musicale (e non solo!) ma senza ballo, gustando le specialità della nostra cucina, per riscoprire il piacere di stare insieme!; e soprattutto per dare una mano, l’utile delle serate sarà infatti devoluto per l’aiuto alle famiglie in difficoltà a causa del coronavirus.

Per migliorare l’organizzazione, garantire il regolare afflusso delle persone ed evitare assembramenti l’ingresso al parco sarà frazionato e come di consueto sarà garantito il servizio ai tavoli dai volontari, occorrerà igienizzarsi le mani e avere con sé la mascherina. È inoltre gradita la prenotazione rivolgendosi direttamente al custode dei giardini di via Tre Scalini, tramite email all’indirizzo casa1989aps@gmail.com o chiamata al 0185 260706 (ore pasti).

Programma delle serate

VENERDI’ 24 LUGLIO

ore 19.30 apertura stand gastronomici

ore 21 Sembra ma non è!!! Spettacolo di illusionismo, musica e cabaret con Giulia Musso e Ale Bettolo

SABATO 25 LUGLIO

ore 19.30 apertura stand gastronomici

ore 21 karaoke con Luca Carboneri

DOMENICA 26 LUGLIO

ore 19.30 apertura stand gastronomici

ore 21 Orchestra Primavera in concerto

ore 23 consueta estrazione lotteria a premi (biglietti in vendita durante le serate o rivolgendosi ai contatti suindicati)