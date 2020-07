Pieve Ligure: ragazzo ferito, nella notte a Santa Croce

Era in vacanza a Santa Croce, sulle alture del Golfo Paradiso con alcuni amici. Si è ferito con una pietra, per motivi al momento sconosciuti, procurandosi una ferita lacero contusa alla testa. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Rapallo, arrivati sul posto dopo una marcia attraverso il sentiero che collega Pieve Ligure a Santa Croce. Il ragazzo era cosciente. Trasportato a Pieve Ligure, ha raggiunto in codice giallo il pronto soccorso di San Martino in ambulanza. L’operazione sui è conclusa alle 3.30.