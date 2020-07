Parco dell’Aveto: eventi della settimana nelle sue valli

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa – Valli Parco Aveto “Una montagna di accoglienza” riceviamo e pubblichiamo

Il fine settimana inizia dolcemente… immaginatevi seduti tra campi fioriti di lavanda, avvolti dal profumo rilassante dei fiori, nella quiete rotta solo da piacevoli note musicali. È quello che ci aspetta sabato 11 luglio per il Concerto di Violino organizzato dall’az. agricola La Lavanda di ARNico di Levaggi, Borzonasca (info e prenotazioni: tel 338.6005951).

Molto varia anche la proposta di escursioni in programma domenica 12 luglio: gli amici del Rifugio Malga Zanoni ci portano in vetta al Penna, una delle montagne simbolo del nostro territorio (info e prenotazioni: tel. 345.0225175) mentre le Guide Meraviglie d’Aveto propongono l’Anello della Scaletta, lungo le pendici meridionali del Monte Aiona, tra zone umide, prati e faggete (info e prenotazioni: tel.348.0906206). La Guida Evelina Isola invece ci accompagnerà in una escursione di Horsewatching sulle tracce dei cavalli selvaggi con un ospite di eccezione, Vincenzo Venuto direttamente dal programma TV Mela Verde.

Tornano anche gli appuntamenti con il Forest Bathing o bagno di bosco, la pratica di origine giapponese che ci aiuta a entrare in connessione con noi stessi attraverso la natura:

mercoledì 8 luglio uscita pomeridiana al Lago di Giacopiane,

sabato 11 luglio al Passo del Bocco mattinata dedicata all’avvicinamento alla pratica

domenica 12 luglio un’intera giornata dedicata al Forest Coaching al Monte Penna (info e prenotazioni: Forest Bathing Liguria, tel. 347.3302664)

Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”Valli del Parco dell’Aveto – Liguria

Ufficio Informazioni Turistiche: Via Vittorio Veneto, 13 – 16041 Borzonasca – GE

Tel. 334 95 75 893 – 334 61 17 354

Orario: Mar h 9.00-13.00 e 14.00-16.00; Gio h 9.00-13.00;

Sab h 9.00-13.00; Dom h 9.00-13.00

Segreteria del Consorzio: Tel. 334 61 17 354 – info@unamontagnadiaccoglienza.it

e-mail certificata: montagnadiaccoglienza@legalmail.it