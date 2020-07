Orero: la leggenda del ‘Rex’ rivive sabato nella cava di Isolona

Da Eventi Liguria 2020 riceviamo e pubblichiamo

Sabato 11 Luglio ‘La leggenda del Rex’ tornerà a rivivere in una cava d’ardesia completamente riportata a nuova vita a Isolona di Orero in Val Fontanabuona.

Appuntamento alle 19 in una location speciale, la Cava Ardè a Isolona di Orero in Val Fontanabuona dove una cava di ardesia è stata riportata completamente a nuovo e sabato 11 luglio ospiterà “La leggenda del Rex – Dal nastro azzurro a Fellini. Un viaggio nel mito”, la mise en espace di Massimo Minella accompagnato dalla musica di Franco Piccolo è un incrocio di parole, musica e immagini che ha sullo sfondo il più celebre dei transatlantici. Non è storia, ma è leggenda. Perché la seconda sopravvive e supera la prima. Così nel racconto di Massimo Minella, giornalista e scrittore, gli anni brevi e intensi della nave dei record scorrono sullo sfondo di un’avventura che sa essere divertente e amara, che sorprende, affascina e ferisce. Fino al tragico epilogo. Ma questa non è la fine o, meglio, non è la fine dell’avventura del Rex che sopravvive al suo affondamento e torna a vivere nell’immaginario collettivo. Sarà la metafora della fuga da una provincia troppo stretta, magistralmente sognata da Federico Fellini, ma anche un veicolo pubblicitario. Una serata insieme sul transatlantico più famoso del mondo con una cena che riproporrà lo stesso menù servito a bordo. Per tutte le informazioni basta consultare il sito della location https://www.cava-arde.it/eventi/.