Ne: Tari 2020, alcune precisazioni

Dal Gruppo consiliare “Unità Democratica per Ne” riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni sono pervenute al nostro Gruppo consiliare diverse richieste di chiarimenti in merito al pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020.

Così come discusso in Consiglio comunale si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:

Tassa rifiuti – Tari

In questi giorni è stato inviato, dal Comune di Ne, il modello F24 con l’importo da pagare, suddiviso in due rate, relativo alla Tari per il corrente anno.

L’importo indicato sul modello F24 è sensibilmente inferiore a quello dello scorso anno in quanto trattasi di un acconto del 60% del dovuto.

Saranno stabilite, in un prossimo consiglio comunale, le modalità di recupero del rimanente 40% per il saldo.

Quanto sopra vale sia per le famiglie che per le attività economiche.