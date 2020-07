Levanto Music Festival Amfiteatrof: appuntamenti della settimana

Da Studio di Comunicazione Gardella riceviamo e pubblichiamo

La seconda settimana del Levanto Music Festival Amfiteatrof (http://levantomusicfestival.it) propone due appuntamenti con ospiti d’eccellenza tra jazz e musica popolare.

Giovedì 9 luglio alle 18 l’Auditorium Ospitalia del Mare ospiterà l’incontro “Norma” e il Jazz, un curioso viaggio dal barocco al jazz, passando per Vincenzo Bellini, con la guida straordinaria di Paolo Silvestri, in collaborazione con il Saint Louis College of Music di Roma. Paolo Silvestri racconterà di “Norma”, lo spettacolo studiato insieme a Paolo Fresu e l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani, ovvero di come rivisitare un pezzo della storica tradizione musicale operistica con le forme musicali moderne. “Norma”, il capolavoro di Bellini, è stata in questo caso ripensata secondo i canoni stilistici propri della musica jazz attraverso il gioco creativo dell’esplorazione artistica.

Sabato 11 luglio appuntamento alle 21.30 in Piazzetta della Compera per il primo spettacolo musicale del cartellone: “Nell’Anello d’Acque” di Cadira Trio. La musica di Cadira intreccia canti del repertorio popolare e antico spagnolo e sefardita con canti di terra e di mare raccolti nel bacino del Mediterraneo. Dal canto sacro libanese alla tradizione italiana e occitana, per approdare infine sulle coste dell’America latina, in un viaggio evocativo sulle onde del tempo. Con Eugenia Amisano, voce e percussioni, Ivano Battiston, fisarmonica, e Paolo Traverso, chitarra e corde. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium Ospitalia del Mare.

Gli appuntamenti del Festival sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione al numero 3408186956. Venticinque i posti disponibili.

Diretta streaming sulla pagina Facebook: Levanto Music Festival – Amfiteatrof.

Levanto Music Festival Amfiteatrof accoglie i propri ospiti in totale sicurezza, garantendo distanziamento sociale e misurazione della temperatura per gli spettacoli dal vivo.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante, presieduto da Laura Canale, diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino con la collaborazione di Manuela Misuriello, digital manager, e Alberto Parravicini, direttore tecnico. Ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Associazione Amici di Paganini, Classica HD, Festival Paganiniano di Carro, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

