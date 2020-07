Lettere/ “Atp ripristini la linea Ruta-San Rocco”

Da Andrea Giorgi riceviamo e pubblichiamo

Salve, ho visto che gli abitanti di San Rocco di Camogli hanno fatto recentemente una petizione per la linea di autobus Ruta – San Rocco che dall’inizio della pandemia è stata interrotta. Non si capisce per quale motivo non ci siano più le corse ora che le cose stanno ritornando se pur lentamente e con i dovuti riguardi alla normalità. Un problema per i residenti e un problema anche per tutti quelli che non hanno o non vogliono usare l’auto. Chiedo cortesemente di far tornare le cose alla normalità.