Lavagna: “Stupiti e rammaricati dalle dimissioni dell’assessore”

Dal gruppo consigliare 100% Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Venuti a conoscenza delle recenti variazioni all’interno della Giunta del Comune di Lavagna, Siamo stupiti e rammaricati che una persona come Carlo Romanengo abbia dovuto rinunciare all’Assessorato con deleghe delicate come la nettezza urbana ( settore che a Lavagna è stato al centro di vicende giudiziarie ancora in corso). Auspichiamo che l’azione intrapresa recentemente per porre un freno al degrado di molte zone cittadine non abbia a subire un ulteriore ritardo. Vigileremo con la solita attenzione sugli sviluppi delle azioni amministrative attraverso segnalazioni, suggerimenti e proposte al neo assessore.

Laura Corsi – Mario Maggi