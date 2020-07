Cogorno: Villaggio del Ragazzo, “AdDio a don Nando” e “Premio Bontà”

Da Comunicazione Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Alle ore 18:00 di domenica 12 luglio 2020, a Cogorno, verrà celebrato presso il Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo il 14° Ad-Dio a don Nando, la festa che annualmente celebra l’anniversario della scomparsa (avvenuta il 6 luglio 2006) di don Nando Negri, fondatore dell’Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo.

Così dichiara prete Rinaldo, presidente del Villaggio del Ragazzo:

“Il quattordicesimo anniversario di don Nando ha il sapore prezioso di una rinnovata gratitudine. La scelta di mettere la salute degli ospiti dei nostri Centri al primo posto, a costo di sacrifici del personale e spese non indifferenti, ha portato il frutto gioioso di nessun malato di Covid-19. Siamo certi che don Nando ci ha messo del suo proteggendo dall’alto e infondendo lucidità, determinazione e conforto a ciascuno dei nostri operatori. Siamo lieti ancora una volta di poter rendere grazie a Dio attraverso di lui.

E porgiamo anche la mano, come tante volte lui ha fatto, a chiedere umilmente un aiuto per coprire i costi straordinari, riconoscenti a chi potrà donarci un piccolo contributo”.

Programma

Il Centro San Salvatore di Cogorno ospita la celebrazione che domenica 12 luglio 2020 prevede due momenti significativi:

– Ore 18:00 – Santa Messa (all’aperto) presieduta dal vescovo di Chiavari Alberto Tanasini

– Ore 18:45 – Consegna del Premio Bontà don Nando Negri 2020 (undicesima edizione) a cura dell’Associazione don Nando Negri Onlus

Consegna del Premio Bontà 2020 a Maria Rosa Ivani

La giuria dell’undicesima edizione del “Premio Bontà don Nando Negri” presieduta dalla professoressa Elvira Landò Gazzolo, nel centenario della nascita del fondatore del Villaggio del Ragazzo, ha conferito il riconoscimento a Maria Rosa Ivani, quale attestato del suo spirito di carità testimoniato da ben sessantacinque anni di servizio all’interno del Centro San Salvatore di Cogorno.

Storica collaboratrice dell’Opera Diocesana Madonna dei Bambini, e in particolare di don Nando Negri, Maria Rosa arrivò a Villa Parma di Lavagna, dove iniziò l’attività di don Nando a servizio dei più giovani, a soli 13 anni; da lì è iniziata la sua collaborazione, maturata nel corso degli anni in ambito educativo. Oggi Maria Rosa svolge ancora servizio come volontaria, sempre al fianco dei più giovani, presso l’Area Socio Educativa del Centro San Salvatore.