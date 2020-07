Chiavari: il Mignon annuncia la riapertura per il 12 agosto

Dal Cinema Mignon di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Dopo il grande successo al Festival di Berlino nel 2019 e dopo essere stato presentato in anteprima nazionale allo scorso Bif&st Bari International Film Festival, l’emozionante film Il corpo della sposa – Flesh out arriva su MioCinema.

Il film sarà presentato al pubblico in diretta streaming dalla regista Michela Occhipinti. A dialogare con lei Felice Laudadio, direttore del Bif&st-Bari International Film Festival e presidente della “Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia”.

L’appuntamento è giovedì 9 luglio alle 20:30. Come sempre l’evento sarà disponibile per il cross-posting sulle vostre pagine Facebook.

Ambientato in un’inedita Mauritania, Il corpo della sposa – Flesh out racconta la storia di Verida, una ragazza moderna che lavora in un salone di bellezza, frequenta i social network, si diverte con le amiche. Quando la famiglia sceglie per lei un futuro sposo, Verida – come molte sue coetanee – si vede costretta a prendere peso affrontando il “gavage”, per raggiungere l’ideale di bellezza e lo status sociale che la tradizione del suo Paese le impone. Mentre il matrimonio si avvicina a grandi passi, pasto dopo pasto, Verida mette in discussione tutto ciò che ha sempre dato per scontato: i suoi cari, il suo modo di vivere e – non ultimo – il suo stesso corpo.

Vi comunico anche che il 12 agosto il cinema riapre