Chiavari: ‘home fitness’, bilancio positivo

Con l’inizio di luglio si conclude il ciclo di lezioni di fitness, online e gratuite, che il Comune di Chiavari ha organizzato in collaborazione con Silvia Lagorio, presidente ed insegnante di Fit2Go.

“Si chiude positivamente la seconda edizione di Home Fitness Chiavari. Dopo il successo ottenuto durante i mesi di lockdown, le lezioni di giugno sono state molto partecipate, nonostante il caldo e le vacanze in arrivo. La nostra amministrazione cerca di supportare i cittadini anche per quanto riguarda lo sport e il tempo libero – spiega il consigliere delegato allo sport David Cesaretti, ideatore del progetto – Stiamo studiando nuove iniziative per l’autunno per tentare di intercettare le esigenze e i gusti dei chiavaresi”.