Chiavari: Federico Messuti nuovo delegato all’area di Preli

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Firmato, questa mattina dal sindaco Di Capua, un decreto con cui viene conferita al consigliere Avv. Federico Messuti la delega relativa allo “studio, ricerca, promozione e valorizzazione dell’area di Preli, coordinando azioni per favorire lo sviluppo e analisi del territorio circostante”.

«Si tratta di una zona di estremo valore per la nostra città – spiega il primo cittadino Marco Di Capua – Nel Puc appena approvato da Regione Liguria, abbiamo definito un processo di riqualificazione specifico per lo sviluppo turistico e ricettivo di Preli. Dopo l’apertura del nuovo tratto di passeggiata mare, stiamo lavorando alla creazione di un progetto di recupero e prosecuzione della promenade per portare a compimento il restyling di tutto il waterfront fino alla colonia Piaggio. Qui si inserisce il consigliere Messuti, pronto a valutare e coordinare tutte le azioni possibili per il rilancio del quartiere».

Chiude il consigliere comunale, Avv. Federico Messuti «Ringrazio il sindaco, la giunta e tutta la maggioranza per l’attribuzione di questa delega. Un incarico che riguarda un’area strategica di estrema bellezza, per la quale sarà necessaria attenzione e professionalità. Sia i chiavaresi che la

nostra amministrazione hanno grandi aspettative in merito all’elaborazione di soluzioni destinate alla valorizzazione dell’intera zona».