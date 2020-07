Chiavari: dopo il lockdown la Compagnia delle Opere riparte dal Tigullio

Da Cdo Liguria riceviamo e pubblichiamo

Compagnia delle Opere Liguria, associazione di imprenditori operativa sul territorio ligure da ormai più di vent’anni, ha ripreso già da fine giugno gli appuntamenti in presenza a Genova. In programma nel mese di luglio anche un primo incontro fra gli associati delle altre provincie liguri e del Tigullio.

Nel Tigullio l’appuntamento è fissato per mercoledì 8 luglio ore 18:30, presso l’Hotel Stella del Mare di Chiavari.

All’ordine del giorno la visione in streaming dell’intervento di Isacco Neri, Ceo Neri Spa – azienda di Longiano, Forlì-Cesena, leader nel campo dell’illuminazione e dell’arredo urbano di alta gamma – al Decision Lab del 29 giugno 2020, sul tema delle decisioni: come prendere decisioni consapevoli per lo sviluppo della propria azienda?

Dopo il video il lavoro di confronto guidato fra i partecipanti, sulla base delle seguenti domande-guida: cosa ti ha aiutato a prendere decisioni efficaci in questo periodo? Quali informazioni e conoscenze ritieni siano indispensabili nel prendere decisioni in questa condizione inedita di ripartenza e dove li stai cercando?

A seguire, la presentazione di Expandere Liguria, l’evento più importante per Cdo Liguria in programma mercoledì 23 settembre a Sestri Levante, presso l’ex Convento dell’Annunziata, a partire dalle ore 14:00. L’evento sarà interamente dedicato al tema del cliente e della customer experience.

Dopo alcuni aggiornamenti e novità su lavoro e formazione, i lavori si concluderanno intorno alle ore 20, e poi la serata proseguirà convivialmente a cena.

L’incontro è gratuito. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a soci@cdoliguria.org.