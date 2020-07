Chiavari: ‘Centro Acquarone’, è qui la festa

Dall’area comunicazione del Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Poiché nel 2020 molte occasioni di festa sono state impedite o limitate a causa dell’emergenza Covid-19, i ragazzi dell’Area della Disabilità del Centro Benedetto Acquarone hanno deciso di organizzare la tradizionale festa della “Torta dei Fieschi” di Lavagna all’interno del Centro in un giorno per loro importante, il 6 luglio, anniversario della scomparsa di don Nando Negri, fondatore del Villaggio del Ragazzo.

Per la preparazione hanno messo in campo creatività, abilità motorie e cognitive, competenze artistiche e contenuti appresi durante la didattica, ma anche abilità di progettazione e condivisone di obiettivi con tutti i compagni. Hanno così realizzato una splendida festa con sfilata in costume, balli e duelli, per poi passare nel pomeriggio al gioco tipico della Torta dei Fieschi e della lotteria.

Link al video dell’evento con approfondimenti: https://youtu.be/tPpqVAXxJQE