Sull’ambulanza, minaccia poliziotti con coltello, arrestato

Sabato sera, i poliziotti dell’U.P.G., hanno arrestato un 53enne italiano per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, denunciandolo altresì per il rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, dopo essere stato prelevato in via della Cella dai militi di un’ambulanza per il suo stato alterato da sostanze alcoliche, una volta giunto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera, si è rifiutato di scendere dalla lettiga, giustificandosi col fatto che avesse desiderio “di dormire ancora un po’”.

Nei confronti degli operatori sanitari che lo incalzavano affinché liberasse l’ambulanza, ha reagito con violenza, rendendo necessario l’intervento della Polizia. Anche con gli agenti intervenuti ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, minacciandoli con un coltello improvvisamente estratto dal sacchetto di plastica che portava con sé. A fatica l’uomo è stato disarmato e, successivamente, accompagnato presso gli uffici della Questura dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna.