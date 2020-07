Sestri: aggredito, picchiato, rapinato dal branco

I Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante stanno conducendo le indagini per identificare gli autori di una rapina avvenuta domenica scorsa in danno di un 26enne della provincia di Piacenza. Verso le 4 del mattino, in via Vittorio Veneto, il giovane è stato aggredito e picchiato da un gruppo di circa dieci persone datesi alla fuga dopo avergli sottratto il telefono cellulare. La vittima, trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna, ne è stata dimessa con trenta giorni di prognosi per il trauma cranico-facciale e le fratture facciali riportati nel pestaggio. Anche un conoscente del giovane, accorso in sua difesa, è stato aggredito dal gruppo, fortunatamente senza riportare conseguenze.