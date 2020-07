‘Santa’: “Revoca concessione autostrade, avevamo ragione”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Autostrade per l’Italia spa oltre a provocare disagi agli utenti sta danneggiando turismo, viabilità e immagine delle località liguri.

I lavori di manutenzione avrebbero dovuto essere fatti già diversi anni fa o comunque nei mesi del blocco in modo da arrivare alla stagione estiva con una rete autostradale completamente monitorata e messa in sicurezza.

Ancora una volta, abbiamo avuto ragione come Movimento Cinque Stelle a livello nazionale a chiedere la revoca delle concessioni a società autostrade.

Il Presidente della Regione Liguria e i sindaci della sua stessa coalizione che oggi tuonano dichiarazioni contro autostrade spa, qualche mese fa o un anno fa, difendevano ASPI e il gruppo Atlantia. I cittadini aprano gli occhi perché questa è la verità dei fatti.