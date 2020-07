‘Santa’ e Camogli: “Musica nei Castelli di Liguria”

Da Fabio Rinaudo, Associazione culturale “Corelli”, riceviamo e pubblichiamo

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Musica nei Castelli di Liguria” manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Corelli di Savona

Nata nel 1991 e giunta alla sua XXXª edizione, “Musica nei Castelli di Liguria”, che negli anni ha visto oltre 1000 spettacoli, è stata una delle prime rassegne in Italia a coinvolgere un’intera regione, coniugando la musica con le vestigia storiche e paesaggistiche ,sottolineare l’eccellenza di un territorio ricco di storia e cultura, come quello ligure, attraverso il veicolo della musica e dello spettacolo.

Quest’anno la rassegna Musica nei Castelli, viste le particolari condizioni organizzative,vedrà il suo programma crescere di giorno in giorno. Di seguito vi proponiamo i concerti già confermati e al più presto inseriremo le novità. Al momento la rassegna inizierà il 10 luglio e vedrà l’ultimo appuntamento il 29 agosto.

Gli eventi già in cartellone offriranno una ampia scelta sia di formazioni, sia di generi musicali: si va dalla rassegna di Camogli, “il mare e la musica” che inaugura la stagione il 10 luglio, con un concerto che si presenta come un “viaggio nell’era dello swing, tra hot jazz e Django Reinhardt” e la seconda proposta (il 12 agosto) che ci porta nelle terre del Nord con Tom Stearn & Birkin Tree: Music Tales from Ireland & Scotland.

Tre gli appuntamenti nella settecentesca villa Groppallo a Vado Ligure: Laura Parodi Trio & il gruppo spontaneo dei Trallallero, conosciuto gruppo che rievoca i canti della tradizione ligure; Unavantaluna, quartetto che ci porta tra i canti e le musiche di Sicilia e il quartetto Bosso Concept che ci farà immergere in una notte di tango, come a Buenos Aires.

Ancora legati alla musica della tradizione delle terre del meridione d’Italia sono Carlo Aonzo con il suo spettacolo Mandolitaly e Le Tre Sorelle che si esibiranno in un concerto all’alba a Celle Ligure.

Porta sul palco il ricordo del poeta e rimpianto cantautore genovese Fabrizio de Andrè, Aldo Ascolese, mentre atmosfere più magiche e leggiadre saranno evocate dall’arpa del maestro Vincenzo Zitello. Non mancheranno poi colonne sonore e musiche da film con il quintetto Magnasco Movie quintet.

Uno ricco sguardo oltreconfine…ispirato alla musica spagnola e sud americana, il concerto dei maestri Corrado Cordova e Carlo Cadena; atmosfere occitane e delle pianure dell’est Europa per i Fok en Rouge.

Non manca poi la musica tradizionale legata alle aree celtiche con i Birkin tree, presenti con un concerto nell’ambito di “Campo Festival” o nella formazione con il cantante scozzese Tom Stearn . Con altri ospiti ovvero i ballerini del famoso gruppo italiano Gens’dYs si esibiranno a Santa Margherita per l’appuntamento del “ Santa Margherita Irish festival”

D’interesse particolare per le emozioni che riescono a trasmettere e per l’incanto delle due lacations, risultano i due “concerti all’alba”, alle ore 05,45: il primo, dal sapore Irish, il 9 agosto alla fortezza Priamar di Savona con Fabio Rinaudo alle cornamuse, Michel Balatti al flauto traverso irlandese e il ritorno di uno dei fondatori del guppo Birkin Tree, Daniele Caronna al violino e chitarra; e il secondo Il 15 agosto in Pineta Bottini a Celle ligure alle ore 06,00 con “Le Tre Sorelle” per un concerto di canti e ritmi della tradizione del Meridione d’Italia. Ai partecipanti verrà proposta la “colazione sul posto”, gentilmente offerta da “Il corallo” e “Moda Sport” di Celle Ligure

Se queste sono le proposte musicali, come non parlare dei luoghi meravigliosi, che rappresentano l’anima di questa regione, cornice di questi concerti?

Anzitutto i castelli, come il medioevale castello Spinola che domina dall’alto il borgo di Campo Ligure o la cinquecentesca fortezza del Priamar,una delle più grandi fortezze rinascimentali in Italia e in Europa.

Si prosegue con famosi borghi marinari della riviera come Celle ligure, Camogli e Santa Margherita Ligure a Levante.

Ci addentriamo poi nel vastoentroterra savonese a Vendone che conserva ancora i ruderi della torre medioevale; nella romana Aquilianum, oggi Quiliano, e nella sua frazione Valleggia che presenta una chiesa ed oratorio di antiche origini medioevali o ancora negli antichi borghi rurali di Testico e Roccavignale. Troviamo poi, tra i comuni in val Bormida, Altare, antico borgo con una grande tradizione dell’arte del vetro e Calizzano con la sua chiesa del tipico barocco ligure.

Spostandoci nell’entroterra di Imperia troviamo Lucinasco, con l’interessante chiesa romanica di origini quattrocentesche di Santa Maria Maddalena , considerata oggi monumento nazionale.

Ambientazioni dei concerti saranno anche tre splendide ville: Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, bellissima villa rinascimentale con giardino all’italiana; villa Ormond a Sanremo , bell’esempio di Villa liberty e villa Groppallo a Vado Ligure, settecentesca dimora signorile dei marchesi genovesi.

10 Luglio 2020

ore 21,15

Camogli

Teatro Sociale

ALFREDO FERRARIO & GIPSY TROJKA

Un viaggio nell’era del swing, tra hot jazz e Django Reinhardt

12 Agosto 2020

ore 21,15

Camogli

Piazza Colombo

BIRKIN TREE & TOM STEARN

Song and Music from Ireland & Scotland

*****