Regione: oggi in commissione la legge elettorale

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

Seduta in videoconferenza

lunedì 6 luglio 2020, alle ore 14.30

ordine del giorno:

1) Approfondimento sulla richiesta da parte del Governo di inserimento della preferenza di genere nella legge elettorale ligure.

2) Varie ed eventuali.

*****

Commissione speciale con funzione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria conseguente al contagio covid 19

Seduta in videoconferenza

venerdì 10 luglio 2020, alle ore 9.30

ordine del giorno:

1) Approfondimento in merito ai riflessi e impatti diretti o indiretti riscontrati durante l’emergenza sanitaria nei settori professionali rappresentati con particolare riguardo al settore sanitario e assistenziale. Sull’argomento si svolgerà lìaudizione: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, FIALS, USB, Nursing Up.).

2) Approfondimento in merito a riflessi e impatti diretti o indiretti riscontrati durante l’emergenza sanitaria nei settori di riferimento. Sull’argomento si svolgerà l’audizione del Tribunale del Malato- Cittadinanza Attiva, Confederazione dei Centri Liguri per la tutela dei diritti del Malato, Consulta regionale per la tutela dei diritti della Persona Handicappata.