Recco: “Lungomare finalmente libero dalle auto”

Vedere la passeggiata finalmente libera dalle macchine ed a disposizione delle persone ci fa molto piacere.

Era il 23 Giugno quando abbiamo presentato come Gruppo consiliare una mozione per chiudere al traffico la passeggiata mare per fornire alla cittadinanza e ai turisti un luogo all’aperto in cui poter passeggiare e giocare caratteristica intrinseca del periodo estivo e rafforzata a seguito dell’epidemia covid19.

La passeggiata a misura di pedone con il palco montato danno sicuramente un’aria di festa, vacanza e attrattiva rispetto all’immagine passeggiata-parcheggio di qualche giorno fa.

Speriamo solo per i futuri anni che questa scelta si maturi a inizio giugno. Come anche la pulizia e il riordino della spiaggia dovrebbe avvenire a maggio e non a stagione balneare iniziata.