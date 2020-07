Recco: Croce Verde, festa annullata e un manifesto per dire grazie

Dalla P.A. Croce Verde di Recco riceviamo e pubblichiamo

In queste settimane gli sforzi di tutti sono rivolti ad un auspicato ritorno alla normalità, con la speranza di poter lasciare alle spalle i momenti critici dovuti all’emergenza Covid-19 e, in qualche caso, riuscire a superare il dolore per la scomparsa di persone care.

Passata la stretta emergenza, pur continuando a svolgere i servizi con la massima attenzione e senza abbassare la guardia, la nostra Pubblica Assistenza vuol dire “grazie” ai singoli, alle attività commerciali, alle aziende che generosamente ci hanno fatto avere e continuano a farci avere importanti aiuti materiali ed economici. Il grazie si estende all’Amministrazione Comunale e a tutti coloro che ci hanno aiutato a continuare la nostra attività nelle settimane della pandemia. Grazie inoltre ai Volontari, ai ragazzi del Servizio Civile e a tutto il personale dipendente.

Considerando che le normative di carattere igienico sanitario renderebbero complicato allestire la tradizionale festa sociale di metà luglio e desiderando lasciare ogni opportunità di lavoro agli esercizi che stanno affrontando con fatica la ripresa, si è deciso, per quest’anno, di annullare la manifestazione.

Diamo appuntamento a tutti per l’inaugurazione, entro luglio, di una nuova autoambulanza Renault Master.

Grazie ancora a tutti.