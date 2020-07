Rapallo: scuola, si apre la sfida della sicurezza sanitaria

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Valutare le modifiche e gli adeguamenti necessari ai plessi scolastici per conformarsi al recente contesto sanitario e garantire elevati standard di sicurezza.

Questa la finalità dell’incontro di questa mattina tra il consigliere con incarico alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo, i funzionari dei servizi tecnici e di pubblica istruzione e il Dirigente dell’Istituto comprensivo Rapallo Giacomo Daneri durante il quale è stato svolto un sopralluogo nel plesso scolastico di Via Frantini.

Tra le iniziative principali ipotizzate, un maggior distanziamento tra i banchi, un minor numero di alunni per ciascuna classe, riconvertire in classi aree precedentemente adibite ad altre funzioni nonchè l’ingresso scaglionato delle classi per evitare eccessive sovrapposizioni durante l’orario di ricreazione.

“Ringrazio il dirigente scolastico Giacomo Daneri e i nostri funzionari comunali per il fruttuoso sopralluogo di questa mattina – dichiara il consigliere con incarico alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo – grazie al loro impegno riusciremo a garantire che i nostri ragazzi tornino a scuola in totale sicurezza”.