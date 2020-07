Rapallo: “Città che legge” 2020/2021

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La Città di Rapallo ha ottenuto la qualifica di “Città che Legge 2020/2021”. Un importante riconoscimento del Ministero dei Beni e Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) e del Centro per il Libro e la lettura.

Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci, promuove e valorizza con la qualifica di “Città che legge” le amministrazione comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso questa qualifica, viene riconosciuta e sostenuta la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

“Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi – dichiara il primo cittadino Carlo Bagnasco – Ringrazio per il risultato ottenuto la consigliera con incarico alla Biblioteca Elisabetta Ricci, Giorgio Fornari e le responsabili della Biblioteca Tamara Olivari e Rita Ceresoli per il loro prezioso lavoro e gli uffici preposti coordinati dalla dirigente Anna Drovandi e dalla dott.ssa Francesca Repetto”.