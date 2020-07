Politica: “Sondaggio Toti, popolarità e consenso”

Dallo staff Comunicazione Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Secondo un sondaggio pubblicato dal sole 24ore la popolarità di Toti, presidente della regione Liguria, sarebbe aumentata del 13% passando dall’iniziale 35% del 2015 all’attuale 48%.

Fa specie però che chi organizza questi sondaggi non si ponga mai il problema di come si sia raggiunto tale risultato.

Ad esempio quanti euro siano stati spesi in quella che viene definita “pubblicità istituzionale” ma di fatto è pubblicità elettorale.

Quanto siano costati i giornalieri passaggi di presidente e assessori su televisioni locali, che definire schierate e compiacenti sarebbe un eufemismo, considerando che con le stesse la scorsa estate si è realizzato un programma per far “conoscere la Liguria ai liguri” sponsorizzato dalla Regione stessa (pare con 150.000,00 €) ma potrebbero anche essere di più.

E si potrebbe continuare con altre iniziative gestite di concerto con il Comune di Genova governato dalla stessa maggioranza politica.

Alcuni articoli di stampa e servizi Tv poi sembrano dettati dagli uffici stampa e dai portavoce delle pubbliche amministrazioni.

Questo vale probabilmente per la destra, il centro, la sinistra, i civici ma non giustifica questo “modus operandi” per costruirsi il consenso e riteniamo sia giusto denunciarlo nell’approssimarsi di una campagna elettorale che si preannuncia senza esclusione di colpi.