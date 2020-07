La popolarità del presidente della Regione, nel giugno del 2015, quando è stato eletto, era al 34,4 per cento. Oggi secondo un sondaggio Governance Poll è salita al 48 per cento. L’indagine è stata compiuta per conto del Sole 24 ore. Il balzo di popolarità + del 13,4%.

Popolarità in aumento forse legata al Ponte Genova e forse alla mancanza di un candidato dei progressisti.