Nervi: scontro frontale tra moto, morta diciottenne

Una diciottenne lombarda in vacanza in Liguria, è morta ieri sera a seguito di uno scontro frontale tra due moto. La ragazza viaggiava sul sedile posteriore di una moto condotta da un amico 21enne che a Nervi percorreva via Donato Somma in direzione Recco; da cui arrivava il secondo motociclo. La ragazza, le cui condizioni erano apparse subito gravissime, è morta dopo l’ingresso al San Martino dove è tutt’ora ricoverato in gravi condizioni l’amico. Feriti in maniera lieve il conduttore e il passeggero dell’altra moto. La polizia municipale ha rilevato l’incidente, pare a seguito di un sorpasso; stamattina invierà le proprie conclusioni al magistrato; i mezzi sono stati sequestrarti.