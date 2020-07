Ne: area verde ed isola ecologica a Piandifieno

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Sono terminati i lavori di sistemazione dell’area verde prospiciente al Monumento ai Minatori nella frazione di Piandifieno. Nello specifico si tratta di una necessaria e radicale manutenzione alla ringhiera in legno, ormai obsoleta, e della riattivazione della fontanella che da anni non erogava acqua a causa di un danneggiamento alla tubazione idraulica. Nell’ottica poi di donare un maggior decoro alla zona, è stata realizzata una protezione in legno dell’isola ecologica e si provvederà inoltre ad un migliore disciplinamento dei parcheggi limitrofi. “Un buon lavoro che, anche nelle piccole cose, testimonia la volontà di rendere il nostro comune più accogliente non solo ai turisti, ma anche ai nostri cittadini” – dichiara l’Assessore ai lavori pubblici Fabrizio Podestà – il quale prosegue ringraziando gli operai comunali per il buon lavoro, in virtù del quale si è resa possibile la realizzazione di interventi importanti per il restyling della Valle pur con un esiguo impegno economico.