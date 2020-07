Lettere/ Chiavari: “Tari, serve maggiore chiarezza”

Da Giorgio Versari riceviamo e pubblichiamo

Scrivo questa mail per raccontare un evento che mi è accaduto e che riguarda il pagamento della TARI al comune di Chiavari.

Attualmente risiedo e abito con la famiglia nella casa di mio suocero (deceduto nell’ottobre 2018) ereditata da mia moglie e a gennaio di quest’anno abbiamo venduto la casa dove eravamo residenti precedentemente.

Mi sono arrivati numero due bollettini per il pagamento della TARI (uno a nome di mia moglie e uno a nome di mio suocero) per lo stesso immobile (quello dove siamo residenti dal gennaio di quest’anno).

Alla richiesta di chiarimenti mi è stato detto che non abbiamo fatto la cessazione ( preciso che mia moglie, nel gennaio di quest’anno, alla variazione della residenza, è andata diverse volte negli uffici per comunicare appunto la variazione di cui peraltro in possiedo la ricevuta).

Non solo durante il colloquio telefonico è emerso che risultava da pagare la TARI del 2019 sempre a nome di mio suocero, sempre deceduto nel 2018. In realtà la tassa è stata pagata ( a nome di mia moglie poichè ci sembrava strano che si dovesse pagare a nome di un deceduto) e anche di questo ho le ricevute.

L’impiegata ha annullato il bollettino a nome di mio suocero e compensato il mancato pagamento del 2019, sempre a nome di mio suocero, con i soldi versati da mia moglie e quindi la cosa sembrava risolta (a parte ovviamente l’emissione di un bollettino a nome di un deceduto il cui decesso è stato comunicato al comune nel 2018).

Ho inviato una mail all’ufficio tributi del comune per avere qualcosa di scritto e mentre mi accingevo a mettere in pagamento il dovuto per quest’anno mi sono accorto che avrei dovuto pagare la TARI anche per casa venduta nel gennaio scorso (pagarla per tutto l’anno). Ho richiamato l’ufficio tributi e mi hanno detto nuovamente che non abbiamo fatto la variazione (fatta dall’acquirente per cui per me sufficiente).

Da ultimo ho scoperto che mio suocero pagava in vita circa 150 euro all’anno che nel 2019 sono diventati 300 (post mortem) per tornare a 150 quest’anno. Alla richiesta di ulteriori chiarimenti mi è stato risposto che dopo il decesso il nucleo familiare è diventato automaticamente di tre persone (nessuno ha abitato in casa di mio suocero per tutto il 2019) per poi tornare a essere considerato come prima del decesso quest’anno.

Mi sorgono alcune domande:

– che fine avrebbe fatto la cifra pagata in eccesso da mia moglie (per me era giusta in quanto erede ma errata per il comune infatti mio suocero risultava inadempiente per il 2019), il comune non ha avvertito nessuno per l’incasso non dovuto

– la comunicazione di decesso e la successione a che servono?

– perchè da morto si paga più che da vivo e poi si ritorna alla situazione precedente?

– la registrazione di un atto di vendita e la comunicazione di variazione TARI da parte dell’acquirente non valgono per il venditore?

– se non mi fossi accorto dell’errore il comune avrebbe incassato due volte la TARI per lo stesso immobile facendo assoluto silenzio sul fatto?

Mi pare una presa in giro.