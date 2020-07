Lavagna: muore, ha 9 fratelli; dopo 2 mesi il comune paga i funerali

Un uomo residente a Lavagna, è morto all’ospedale di Sestri Levante giovedì 30 aprile. Nessuno ha provveduto al funerale e la salma è rimasta all’obitorio di Lavagna. L’8 e il 20 giugno la Asl 4 ha sollecitato il Comune a provvedere al seppellimento della salma.

Nel frattempo una nipote del defunto si era fatta viva chiedendo che le spese del funerale fossero sostenute dai servizi sociali del Comune.

L’uomo deceduto, ha nove fratelli, ma in attesa di rintracciali, il Comune ha ora affidato i funerali all’Impresa Pompe Funebri Solari di Chiavari con un costo di 1.302 comprensivi di servizio funebre, cofano completo di accessori per l’inumazione, trasporto dall’obitorio dell’ospedale di Lavagna al cimitero di Lavagna, personale per servizio, disbrigo pratiche e valori bollati. Il Comune cercherà di rintracciare i fratelli e, se saranno economicamente in grado, di rivalersi sulle spese del funerale.