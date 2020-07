Lavagna: Libringioco, il programma delle serate

Da Arciragazzi Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Comunichiamo l’orario per luglio della ludobiblioteca Libringioco per i mesi di luglio ed agosto: Martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30.

Inoltre il mercoledì, come già accadeva gli anni passati, la ludobiblioteca svolge le sue attività in orario serale dalle ore 20,30 in poi. Per quest’anno si sposterà presso piazza della Libertà (piazza del comune) per letture animate e attività ludico-ricreative, che si svolgeranno nel rispetto delle regole anti-Covid. La ludobibliotecaria coadiuvata dai volontari dell’associazione Arciragazzi Tigullio, intratterrà i bambini (che verranno forniti di stuoini dal comune opportunamente distanziati) con letture animate ad alta voce, giochi ed tanto divertimento.

In caso di pioggia, resterà aperta la ludobiblioteca in piazza Ravenna dalle 22,30 in poi.

Quindi l’appuntamento gratuito per tutti i bambini e le loro famiglie in piazza della Libertà tutti i mercoledì di luglio ed agosto dalle ore 20,30 in poi.

Si allega il programma delle serate.