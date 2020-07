Elezioni: “Bene per preferenza e quote di genere”

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Ci è voluto l’intervento del Governo per mettere con le spalle al muro tutte le forze politiche del Consiglio regionale affinché accettassero la preferenza di genere e le quote di genere. Noi siamo sempre stati favorevoli a queste modifiche che pochissime regioni, tra cui la Liguria, non hanno ancora apportato. Ora, ci attende però un’altra sfida e questa sarà tutta in capo al Consiglio regionale: vale a dire, l’abolizione del listino dei nominati. Leggendo le dichiarazioni degli esponenti di altre forze politiche sembrerebbe che tutti quanti non vedano l’ora di votare questa importante modifica. Bene! Noi certamente depositeremo un emendamento al disegno di legge della Giunta e vedremo quanti alle parole passeranno ai fatti”, dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi commentando il provvedimento licenziato oggi dalla Giunta.