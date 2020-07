Educamp Coni: “Liguria prima con ben 40 centri”

Da Antonio Micillo, presidente Coni Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Al via la seconda settimana di Luglio, ed il numero degli Educamp Coni 2020 autorizzati ha toccato il traguardo dei 40.

La Liguria è la prima Regione in assoluto in Italia (la seconda Regione in graduatoria, ben più grande della nostra, ha raggiunto i 30).

Un successo straordinario che è merito della volontà di ripartire, delle capacità organizzative e della caparbietà dei Dirigenti Sportivi delle Società Sportive Liguri.

Educamp Coni 2020 è un progetto, tra l’altro, studiato proprio dalla Scuola Regionale dello Sport del Coni Liguria che è poi diventato nazionale.

Un progetto che ha avuto l’appoggio dell’Assessore allo Sport della Regione Liguria Ilaria Cavo che ha riconosciuto la valenza sociale dello sport ed ha inserito i centri sportivi multidisciplinari nell’area dei Centri Estivi.

Lo Sport in Liguria riparte anche dagli Educamp.

Tutti gli Educamp al link del sito web del Coni:

http://educamp.coni.it/educamp/sedi/sedi-regionali.html?regione=Liguria