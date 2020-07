Chiavari: “La politica e il gioco dello scaricabarile”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

Ecco. Vi confesso che sono abbastanza allergico alla strumentalizzazione politica, soprattutto quando a pagare gli effetti di questo gioco allo scaricabarile sono i cittadini, i pendolari, le imprese. Nel mio intervento in Consiglio ho provato a dire alcune cose, per punti, rispetto al tema delle responsabilità.

In ordine:

La Regione ha competenza nella gestione del coordinamento della rete viaria. A scriverlo è il Presidente Toti nell’ordinanza di pochi giorni fa con cui impone ad ASPI di presentare un nuovo piano di interventi (nel frattempo il Ministero ne aveva già annunciato uno). La frase è questa “E’ anche vero però che, a prescindere dalla gestione del contratto di concessione, Stato e Regioni (a statuto ordinario o speciale) e Province autonome condividono la competenza legislativa (Art. 117 C) per risolvere i problemi di viabilità….” Valeva ora, quanto negli anni precedenti.

La Regione sapeva dei lavori che avrebbero interessato tutta la Liguria a giugno e ha avallato il piano. A fine maggio c’è stato un incontro con ASPI e vi cito testualmente questa dichiarazione: “Abbiamo ottenuto da Autostrade un impegno a lavorare per la messa in sicurezza delle gallerie 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, come da noi richiesto: entro la fine di giugno è in programma la conclusione della prima fase degli interventi sui 285 tunnel presenti sulla rete autostradale ligure. Cittadini e turisti, dall’inizio di luglio, avranno due corsie per senso di marcia a disposizione nelle principali tratte durante il giorno. Oltre a questo è prevista un’estensione e un potenziamento delle esenzioni sulle tratte che ruotano attorno al nodo di Genova. Nel complesso – commenta il presidente – si tratta di uno sforzo importante che va incontro alle necessità della Liguria.”

Chi è? Si tratta del Presidente della Giunta Regionale Toti che, meno di un mese fa si dichiarava soddisfatto del piano di lavori concordato da lui con Autostrade e che ha causato il caos. Appena il piano è fallito, pochi giorni dopo, ha dato la colpa al Ministero dei Trasporti e al Governo, per provare a speculare politicamente sulla vicenda. E infine l’ordinanza, in cui tardivamente interviene in una situazione su cui è mancata la regia della Regione. Peraltro Toti di ordinanze ne ha sfornate parecchie in questi mesi, anche durante il lockdown: come quella che consentiva di andare a cavallo (immagino anticipando che sarebbe stato l’unico modo di muoversi in questa regione nei mesi successivi). Perchè, se come scrive la Regione ha una “regia nelle infrastrutture” non si è intervenuti prima?

Questo non per dire che è tutta colpa della Regione, ma per provare a dire che il tentativo di Toti di scaricare ad altri le responsabilità suona fastidiosamente strumentale e forse sarebbe necessaria una presa di posizione, quella sì comune, sull’atteggiamento di Autostrade per l’Italia in questa vicenda, lavorando fianco a fianco ai livelli superiori per chiedere sicurezza, velocità ed investimenti certi, invece che trasformare sempre tutto in un’occasione di sfiancante scontro politico in cui a perdere sono i cittadini e l’economia.

L’immagine di uno dei principali operatori portuali che denuncia l’impossibilità di collegarsi al porto di Genova e consiglia altri scali è un segnale evidentissimo di una regione in continuo lockdown, che dovrebbe preoccupare tutti a livello nazionale e meritare una risposta di sistema: non solo grandi infrastrutture, ma un pacchetto specifico di semplificazione della gestione di emergenza viabilità e interventi per consentire che i grandi settori economici – portuali e turismo – non vengano ulteriormente incrinati dal tema della viabilità e dell’accesso da cui dipendono.

Una risposta sul ruolo strategico della nostra regione, che non può essere la continua serie di foto dei borghi e del mare della Liguria, con cui Toti interviene ogni giorno sui social, preferendo il ruolo di influencer di risulta a di amministratore pubblico che i problema prova a risolverli, non solo a rappresentarli e fotografarli.

Giovani: spazi, formazione, diritti e riscoperta dei luoghi

In questo periodo il concetto del ruolo della città del futuro ha ripreso piede e sta riprendendo, fortunatamente, le agende della politica.

L’architetto Stefano Boeri ha parato della necessità di ricollegare i borghi con la città, del ruolo che i borghi potrebbero svolgere anche nel cambiamento radicale di vivere il territorio. In questi anni la Regione ha dimostrato di non capire l’importanza paesaggistica, oltre che storica, di alcune parti della nostra regione ed è da qui che si potrebbe ripartire. Smettendo quindi di dividere la nostra terra in due zone, la costa e l’entroterra, dando loro due valori diversi. È da qui quindi che bisogna ripartire, ripopolando e reinvestendo nei borghi: una proposta simile l’avevo lanciata qualche settimana fa prendendo spunto da un bando attivato in Emilia Romagna che prevedeva un aiuto economico ai più giovani che avevano intenzione di recuperare una casa in un borgo, ristrutturandola e quindi ripopolandolo. La Liguria ha un territorio ricchissimo di preziose rarità che purtroppo nessuno sta seguendo: sarebbe il momento di pensarci e di aiutare le nuove generazioni a poter scegliere di rimanere qui.

Per quanto riguarda le nuove generazioni, vi ricordo altre 3 proposte che ho depositato in Regione, sperando di portarvi presto buone notizie:

I tirocini o i percorsi di praticantato sono stati interrotti durante il periodo della quarantena, per questo ho chiesto che venisse istituito un fondo per aiutare economicamente chi in quei mesi non ha potuto svolgere la propria attività.

Regione Liguria stanzia un numero irrisorio di borse di studio in medicina rispetto al suo reale potenziale: ho chiesto che Regione Liguria si attivi per un piano di investimento straordinario.

Solo il San Martino e pochi altri poli ospedalier della regione ospitano i percorsi di specializzazione e di tirocinio per i giovani studenti del ramo medico: ho chiesto che vengano attivate ulteriori nuove convenzioni con altre strutture del territorio.



Futura umanità e autonomia dei giovani

Questa settimana vi parlo, come già annunciato nella scorsa newsletter, di una proposta di legge regionale sull’autonomia delle nuove generazioni.

Una proposta che prova a “mettere a terra” a livello regionale una serie di riflessioni svolte dal Forum Disuguaglianza e Diversità di Fabrizio Barca, in particolare per quanto riguarda la possibilità di “accesso al futuro” delle nuove generazioni. Grazie alla collaborazione con Genova che Osa, che per prima ha lanciato un appello su questo tema, è nata questa iniziativa di legge: ad oggi, la prima proposta di legge regionale in Italia che prova ad andare in questa direzione. E’ quindi una forma sperimentale quella del fondo Futura Umanità: è così che ll’abbiam voluta chiamare.

Ne parleremo in una diretta facebook martedì 7 luglio alle ore 18.30 con Genova che Osa e proveremo a spiegare in forma un po’ più concreta la proposta, l’uso del fondo, le possibilità.

Anche perchè il tema del “futuro”, diventa sempre più urgente nel mondo post COVID

Le prime analisi dicono che la crisi la pagheranno giovani e donne aumentando le disuguaglianze, nel lavoro, nei tempi di vita. Cito l’ultimo rapporto ISTAT “I settori più colpiti sono quelli meno tutelat dal punto di vista degli ammortizzatori sociali e della cig è quello dei servizi, a differenza di quel che è accaduto nelle precedenti crisi in cui erano industria e costruzione, ha fatto sì che peggiorasse la situazione delle donne e dei giovani. Giovani che tra i 25 e i 34 anni ormai stanno con 10 punti di tasso di occupazione sotto i livelli del 2008: 8 punti che si portavano dal periodo pre-Covid e due punti che si sono aggiunti solo con marzo e aprile. Ora anche qualcosa di più con il mese di maggio. Particolarmente critica è poi la situazione degli irregolari, considerando che nel settore dei servizi, rientrano la ristorazione e il turismo dove sappiamo che l’irregolarità è più frequente”. Ed è solo l’inizio di un impatto negativo che pagheranno le nuove generazioni, facendo andare, per la prima volta dal dopoguerra, l’ascensore sociale all’indietro.

Quadro nazionale. Se basta poco a riattivare l’emergenza Covid

In queste ore, anche in Italia riappare concreta la paura COVID. L’emergenza non è finita ed è bastato un caso non controllato di un manager che ha continuato a lavorare nonostante i tracciamenti e le misure del contagio, ad accendere un nuovo focolaio e fare scattare quel R con 0 in Veneto a 1,67. Un caso non controllato. Che comporterà tracciamenti, controlli concentrici, eccetera. Una profilassi che fino a poco tempo fa era la norma, durante il lockdown e che pian piano con il calo dei contagi abbiamo un po’ dimenticato. Questo perchè la prima ondata COVID è stata superata, per noi in Italia, e mentre contiamo il calo dei contagi nel nostro Paese, dobbiamo fare uno sforzo maggiore per leggere i dati di come procede nel resto del mondo e renderci conto che l’epidemia continua a crescere, in altri Stati con una velocità e con numeri spaventosi che ci dovrebbero far riflettere. Siamo arrivati a 11 milioni di casi nel mondo e oltre 500mila morti.

Diritti

Per ultimo, ma ovviamente non per importanza, vorrei dire due parole sul dibattito che si è acceso nel riguardo del disegno di legge Zan contro la omotrasfobia e la risposta imbarazzante di Matteo Salvini.

L’ex ministro infatti di risposta ad una proposta che inasprirebbe i reati di odio e di incitamento all’odio e alla discriminazione, ha dichiarato che presenterà una proposta di legge contro la eterofobia, ridicolizzando per l’ennesima volta il dibattito politico tutto, ma soprattutto un problema vero e reale di cui purtroppo ogni giorno vediamo delle triste vicende. Arrivando quindi anche a non stupirsi nemmeno più se il Comune di Genova si ritiene soddisfatto per essere riuscito ad aver rimosso la doppia genitorialità sul certificato di nascita di una bambina, qualche giorno fa.

E mentre si continua ad alimentare la politica dell’odio, gli episodi continuano: pochi giorni fa un gruppo ha preso di mira una coppia omosessuale in vacanza a Vernazza, sfociando poi in un vero e proprio attacco sul binario della stazione. Leggo con estrema felicità che la Pro Loco di Vernazza ha deciso di regalare ai due ragazzi un week end di soggiorno per far dimenticare, per quanto possibile, l’accaduto e per esprimere piane solidarietà alla coppia, sottolineando quando la cultura di Vernazza sia assolutamente lontana da quel tipo di azioni.