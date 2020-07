Camogli: concerto Gipsy Swing al Teatro Sociale, come prenotare il biglietto

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Per venire incontro alle numerose richieste, è possibile prenotare il biglietto per il concerto swing Gipsy Troika, di venerdì 10 luglio, alle ore 21.30 al Teatro Sociale, inviando una mail a info@prolococamogli.it indicando nome, cognome, numero di cellulare e numero di biglietti da riservare (per la corretta distribuzione dei posti,al momento della richiesta di due o piu’ biglietti, specificare se congiunti): in questo modo si potrà ricevere il biglietto direttamente su whatsapp o sulla propria mail.