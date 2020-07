Calcio/ Rivasamba, mister Cesaretti guiderà il Travel Summer Camp a Fanano

Dall’ufficio stampa dell’Asd Rivasamba Hca riceviamo e pubblichiamo

La stagione sportiva 2019-2020 sta per concludersi, anche se, sportivamente parlando sia già conclusa, con la conferma della Prima Squadra nella categoria Eccellenza, e la Società HCA RIVASAMBA sta già lavorando per organizzare e programmare la nuova stagione.

La voglia di ricominciare è tanta, la lontananza dai campi da calcio e dalle gare inizia a farsi sentire, la situazione emergenziale speriamo termini al più presto anche se, grazie a questa situazione, il Comune di Sestri ha potuto iniziare con largo anticipo i lavori di rifacimento del manto erboso e di alcune parti dell’impianto, prima grande novità per la nuova stagione ormai alle porte. I nostri ragazzi potranno giocare in tutta sicurezza sul tappeto verde dell’Andersen e correre gioiosi verso la vittoria.

Come sempre, nella programmazione della società, le basi di un progetto a lungo termine partono dal settore giovanile dove nella stagione appena trascorsa le nostre leve si stavano comportando egregiamente in tutti i campionati. Grazie anche a questi risultati i tesserati si stanno avvicinando a quota 300, perché il Rivasamba non è solo calcio, ma anche aggregazione, integrazione e condivisione dei valori dello sport. Lo staff tecnico è in fase di definizione tra conferme, partenze e nuovi arrivi, ma la grande sfida dei prossimi anni sarà quella di far crescere ragazzi pronti ad esordire in prima squadra per sentirsi veramente parte di questa “famiglia” giocando per la “maglia”.

Proprio per questo la prima grande novità in fatto di allenatori arriva proprio dalla prima squadra dove è stato incaricato a ricoprire il ruolo di allenatore Mister David Cesaretti. David, oltre a ricoprire il nuovo ruolo, dopo anni trascorsi ad allenare i ragazzi di ogni età, resta confermato anche come Responsabile e Coordinatore del Settore Giovanile, frutto anche del lavoro svolto in questi due anni, con l’obiettivo di valorizzare i nostri giovani e farli esordire in prima squadra. Lui stesso sarà alla guida della spedizione che partirà Sabato 11 Luglio 2020 per il primo “Travel summer camp” organizzato dalla società presso il Park Hotel Fanano di Fanano in Provincia di Modena, struttura organizzata ed attrezzata ad accogliere la nostra comitiva, fino al 18 luglio 2020.

Nel massimo rispetto delle norme emanate dai vari enti competenti, la Società e lo Staff dirigenziale, che sarà presente a supporto dei ragazzi, viste anche le numerose pre-adesioni già pervenute, si impegna ad organizzare tale iniziativa per far riprendere nel miglior modo possibile le attività sportive dei nostri giovani, ferme ormai da troppo tempo.

L’iniziativa sostituisce per il solo anno 2020 il City Summer camp che per motivi logistici non potrà tenersi presso l’impianto sportivo HC Andersen in quanto il Comune di Sestri Levante ha previsto, dal 18 maggio 2020, l’inizio dei lavori di rifacimento del manto erboso e di altri interventi di manutenzione dell’impianto stesso.

Pertanto abbiamo pensato di portare per una settimana, nel Borgo incontaminato di Fanano – Provincia di Modena, i ragazzi che vorranno vivere un’esperienza indimenticabile fatta di calcio, altri sport e divertimento garantiti dallo staff del Rivasamba usufruendo delle seguenti strutture messe a disposizione dalla struttura alberghiera che ci ospiterà (Park Hotel Fanano ***stelle): due campi da calcio, piscina e parco avventura.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno prender parte alla spedizione calafata, a chi non è tesserato, partendo dalla leva 2004 alla leva 2011 comprese.

Il Coordinatore dell’evento è mister David Cesaretti (mister e coordinatore evento) supportato da uno staff di primordine: Roberto Baldassare (mister), Giorgio Avellino (istruttore), Marco Lessona (istruttore), Marco Barcella (istruttore), Simona Grigatti (istruttore), Marco Barcella (preparatore portieri), Carlo Franchini (fisioterapista) Roberto Panarese (dirigente accompagnatore).

Le attività sportive e non saranno le seguenti: due allenamenti al giorno, torneo di calcio,

grigliata al fiume, piscina, parco avventura, gita giornaliera al Lago della Ninfa.

I servizi attivi saranno: trasporto pullman turistico, pensione completa Park Hotel Fanano ***, servizio lavanderia, assicurazione e tante altre attività !!!