Bogliasco: “NiNiN Festival” online dal 10 al 12

NiNiNonline!

Il NiNiN Festival online su facebook nei giorni 10, 11 e 12 luglio 2020.

Per il 2020 una versione virtuale del NiNiNfestival, aspettando di tornare in piazza a Bogliasco.

Quest’anno la manifestazione non potrà aver luogo, ma per non mancare all’appuntamento con fruitori e operatori la direttrice artistica Mariagrazia Bisio ha deciso di proporre un NiNiNonline sulla pagina facebook del festival!

http://www.nininfestival.com

http://www.facebook.com/nininfestivalbogliasco

Il NiNiN Festival, l’ormai storica manifestazione per bambini, ragazzi, genitori ed educatori, che trasforma, abitualmente a luglio e per tre giorni, il borgo ligure di Bogliasco nel paese dei balocchi, giungerebbe quest’anno alla sua VIIª edizione.

Il momento non é facile e per questa volta, non si va in scena, ma la direttrice artistica Mariagrazia Bisio non demorde e rilancia con una versione virtuale del festival in www.facebook.com/nininfestivalbogliasco.

Il tema portante della nuova edizione sarebbe stato “Il coraggio”, declinato in gran parte degli eventi che si sarebbero proposti.

Perché dunque un NiNiNonline?

“Perché ci siamo! Perché siamo certi di rivederci tutti il prossimo anno, in piazza a Bogliasco, nello spirito inclusivo, libertario, ecologico, collaborativo e propositivo del NiNiNfestival”.

Come funziona?

“Abbiamo invitato tutte le realtà che avremmo voluto presenti al festival a pubblicare, nei tre giorni in cui si sarebbe svolta la manifestazione, una promozione della propria attività e molti hanno accettato con grande entusiasmo.

E’ stato inoltre pubblicato un invito sul sito www.nininfestival.com per far sì che possano partecipare altre realtà inizialmente non previste, previo invio di un email a info@nininfestival.com affinché la direzione del festival possa valutare l’attinenza della proposta con i principi della manifestazione.

Basterà quindi visitare la pagina facebook del NiNiNfestival per avere accesso ad una caleidoscopica kermesse di respiro regionale e nazionale su tutto ciò che esiste per le famiglie e gli educatori.

Quindi attenzione: nei giorni 10-11-12 luglio alla pagina FB del NiNiNfestival per il NiNiNonline!”

Gli obiettivi del Festival

Consistono da sempre nell’offrire a bambini e ragazzi opportunità ed esperienze stimolanti, autentiche e non commerciali, nel dare un sostegno alle famiglie e nel promuovere un incontro e uno scambio tra educatori, insegnanti e operatori del settore, proponendo una riflessione sulla situazione dell’infanzia e dell’adolescenza sul territorio e offrendo a genitori e a professionisti del settore approfondimenti e strumenti a livello educativo, attraverso conferenze e incontri con esperti e studiosi.

Inoltre, il festival da sempre intende infondere nelle nuove generazioni uno spirito di apertura legato all’attenzione per l’ambiente, l’arte, la letteratura e la cultura in genere, ma anche lo sport ed ogni attività che presupponga un cammino di crescita, tutto nel rispetto delle tradizioni locali e delle diversità.

Il NiNiN Festival, con i suoi ormai più di 120 eventi in tre giorni tra laboratori, incontri, spettacoli e la fiera dei servizi al bambino, ha sempre avuto un grandissimo successo di pubblico e critica.

Vinse già alla sua prima edizione nel 2012, l’ambito premio “Festivalmare” come miglior manifestazione estiva in Liguria e nel 2016, ha portato il nome di Bogliasco sulla ribalta nazionale, vincendo anche il premio “Italive” come migliore evento per ragazzi in tutta Italia.

Il festival ha registrato nel tempo sempre maggiori risultati e consensi. Nella sua ultima edizione dell’estate 2018 si è ulteriormente potenziato grazie alla collaborazione di molte associazioni, riunite sotto il cappello della Consulta delle Associazioni di Bogliasco, e di tanti cittadini che hanno fatto propria la mission del festival.

In attesa che si possa di nuovo organizzare veramente il Festival…. Tutti su Facebook per il NiNiNonline!