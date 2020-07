Sestri: domenica 12 “Giornata dei fondali puliti”

Dal Club Sub Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Il Club Subacqueo Sestri Levante in collaborazione con il Circolo Pescatori Sportivi Dilettanti Portobello, la Lega Navale Italiana sezione di Sestri Levante, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale ed il supporto de Docks Lanterna, nell’ambito dell’operazione fondali puliti, promossa da Apnea World e Scotti Snack organizza per domenica 12 luglio la 48ª edizione della giornata dei fondali puliti dalle 9.00 alle 11.30 nelle acque della Baia del Silenzio.

Quest’anno, per rispettare le norme anticoronavirus, vi parteciperanno solo i sub del circolo con l’appoggio delle imbarcazione delle società collaboranti; non vi sarà la caccia al tesoro subacquea per i ragazzi né il ristoro a fine raccolta.

Il programma, ridotto all’essenziale sarà:

– ore 9.00 raduno presso la sede del Club

– ore 9.30 inizio operazioni di pulizia della baia

– ore 11.30 termine – raccolta “rumenta” sul mezzo Docks Lanterna

Il presidente del Club Sub Sestri Levante Aurelio Perazzo

www.subsestrilevante.it – info@subsestrilevante.it