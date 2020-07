San Fruttuoso: il contestatissimo accesso alla spiaggia

Passa alla Pro Loco di Camogli e ritira il ticket gratuito; recati in porto a Camogli; imbarcati sul battello per San Fruttuoso; scendi esibendo il ticket. Ora sei uno dei 104 fortunati che possono prendere la tintarella sulla spiaggia libera nella baia di San Fruttuoso e immergerti nelle sue acque.

Questo gioco dell’oca però non piace a tutti e se non sono stati inoltrati ricorsi al Tar (ma potrebbero partire alla Corte europea) è solo perché l’inverno sarebbe più veloce della sentenza. Anche perché spesso il gioco finisce ancor prima di iniziare, alla Pro Loco, per l’esaurimento dei tagliandi disponibili.

San Fruttuoso con Portofino e le Cinque Terre è uno dei simboli della Liguria; località promossa in tutte le iniziative della Regione. Anche con i soldi dei contribuenti tigullini.

Non vi è dubbio che le norme anticovid imponessero limiti anche all’accesso alla spiaggia di San Fruttuoso. Ma il ticket doveva essere rilasciato non alla Pro Loco di Camogli, bensì da un incaricato sul pontile di San Fruttuoso che potesse distribuirlo ai primi aspiranti bagnanti che arrivavano a piedi dal monte o in battello dal Golfo Paradiso e Golfo del Tigullio. Senza discriminazioni. Un incaricato che fornisse anche informazioni. Nessuno si sarebbe scandalizzato se il ticket, per rifarsi dei costi, avesse richiesto l’esborso di uno o due euro.

Sui battelli del Tigullio diretti a San Fruttuoso, viene spiegato che senza ticket non è possibile accedere alla spiaggia libera. La maggior parte rinuncia e scende a Portofino.Tralasciamo la rosa dei commenti.

La sensazione è che San Fruttuoso, da località internazionale nota per il suo Cristo sommerso, l’Abbazia dei Doria, la sua baia, stia rapidamente scendendo nella scala dei valori.