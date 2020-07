Ieri sera il personale del Locamare di Sestri Levante, unitamente ad un sommozzatore in servizio in porto, è intervenuto a seguito di una richiesta di soccorso partita da una barca a vela in avaria al largo di Riva Trigoso. L’unità, una volta raggiunta, è stata rimorchiata in sicurezza nello scalo di Sestri Levante. Le persone a bordo erano in ottime condizioni di salute.