Regione: in Consiglio i numeri del Covid nel Tigullio

Interrogazione 1359 (Juri Michelucci): Sull’avvio della produzione di mascherine per il dopo emergenza Covid-19.

Interrogazione 1390 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Mauro Righello): Sulla regolamentazione e l’informazione dei protocolli di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e i comportamenti nella Fase 2 del Covid-19.

Interpellanza 170 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Mauro Righello): Sulla mancanza di forniture di alcuni dispositivi di protezione individuale (DPI).

Interrogazione 1371 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sull’effettuazione delle attività di televisita e teleconsulto.

Interrogazione 1388 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla certificazione CE apposta sulle mascherine della Liguria.

Interrogazione 1392 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti): Sul bando ASL 5 per mobilità extraregionale.

Interrogazione 1393 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sulla fornitura gratuita di mascherine chirurgiche ai cittadini.

Interrogazione 1394 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sulla regolamentazione dell’attività lavorativa degli informatori medico scientifici e dei rappresentanti di dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali.

Interrogazione 1395 (Luca Garibaldi): Sulla distribuzione dei Dispositivi di Sicurezza Individuale per i lavoratori digitali e/o per il ciclo fattorini.

Interrogazione 1397 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulle tempistiche e le procedure per la ripresa delle attività degli spettacoli viaggianti sul territorio regionale.

Interrogazione 1400 (Luca Garibaldi): Sulla riorganizzazione dei reparti nella rete ospedaliera dell’ASL 4, nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Interrogazione 1396 (Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti): Sull’Ospedale Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente.

Interrogazione 1399 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sulle agenzie di viaggio e il sostegno per i costi di adesione ai Fondi di garanzia obbligatori per l’esercizio della licenza.

Interrogazione 1401 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sull’individuazione della residenza “Sereni Orizzonti” di Genova Sestri Ponente come “struttura residenziale socio-sanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti Covid-19 positivi”, ai sensi della delibera A.Li.Sa. 109/2020.

Interrogazione 1402 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sull’affidamento del servizio squadre GSAT ad operatore economico privato.

Interrogazione 1403 (di iniziativa dei Consiglieri: Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sulla fase 2 e la fine del lockdown: la nuova emergenza psicologica.

Interrogazione 1405 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sull’ipotesi di demolizione del quartiere San Pietro di Pra’ (Lavatrici).

Interrogazione 1422 (Giovanni Lunardon): Sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta riguardo al Quartiere San Pietro di Genova Prà.

Interpellanza 184 (Fabio Tosi, Andrea Melis): Sulle dichiarazioni del Presidente della Regione sulla demolizione del complesso delle “Lavatrici” di Genova Pra’.

Interpellanza 171 (Sergio Rossetti): Sul potenziamento dell’Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria.

Interrogazione 418 (Andrea Melis): Sui test sierologici per l’identificazione di anticorpi IgG e IgM specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

Interrogazione 419 (Fabio Tosi): Sul numero di persone contagiate e decedute nei comuni appartenenti al comprensorio del Tigullio.

Interrogazione 1408 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello): Sul concorso di A.LI.Sa. per la nomina di un dirigente per Progetti Innovativi in sanità a valenza regionale.

Interrogazione 1409 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla sospensione dei termini amministrativi per accedere ai fondi per i danni autunno 2018 e autunno 2019.

Interrogazione 1410 (Andrea Melis, Fabio Tosi): Sul servizio del servizio di elisoccorso primario e secondario

Interrogazione 1411 (Claudio Muzio): Sulla realizzazione del tunnel autostradale della Val Fontanabuona.

Interrogazione 1412 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sul finanziamento del servizio Navebus.

Interrogazione 1414 (Alice Salvatore, Marco de Ferrari): Sul biodigestore e sulla pianificazione della Regione Liguria.

Interrogazione 1415 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Giovanni Barbagallo): Sui pannelli fonoassorbenti disclocati lungo l’autostrada A10.

Interrogazione 1416 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sull’eliminazione dal calendario venatorio 2020/2021 della specie pavoncella e moriglione.

Interrogazione 1418 (Claudio Muzio): Sul sostegno al pagamento degli affitti per i soggetti in grave difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Interrogazione 1420 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari) : Sulla realizzazione della banda ultra larga in Liguria.

Interrogazione 1421 (Giovanni De Paoli) : Sulla sospensione dei concorsi programmati in Asl5 per diretto5e delle strutture complesse di ostetricia e ginecologia e di pediatria.

Interrogazione 139 (Giovanni Lunardon): Sull’attuazione dell’articolo 215 del Disegno di legge 34/2020 in materia di rimborso dei titoli di viaggio per i trasporti pubblici locali.

Interrogazione 140 (Fabio Tosi): Sull’impianto fotovoltaico installato presso la parte di edifici di edilizia sociale del quartiere San Pietro a Genova.

Interrogazione 422 (Luca Garibaldi): Sugli studi epidemiologici a supporto delle iniziative regionali di contenimento dell’emergenza Covid.

Interrogazione 423 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sull’Ospedale Felettino.

Interrogazione 1424 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sulle borse di studio ai medici di base.

Interrogazione 1425 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sui percorsi di specializzazione e i tirocini degli studenti di medicina in Regione Liguria.

Interrogazione 1427 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, GiovanniBarbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello): Sugli studenti universitari borsisti.

Interrogazione 141 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sui tirocini curricolari ed extracurriculari.

Interrogazione 1429 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla sospensione delle attività di tirocinio in periodo di Coronavirus e misure di sostegno a tirocinanti e stagisti.

Interrogazione 1432 (Claudio Muzio): Sulle misure di sostegno per gli stagisti liguri a seguito della sospensione o della mancata riattivazione dei tirocini extracurricolari.

Interrogazione 1431 (Giovanni Barbagallo): Sulla situazione degli Operatori Socio Sanitari di Bordighera.

Interrogazione 1433 (Giovanni De Paoli): Sulla chiusura da parte di Anas della galleria “Madonna della Guardia” sulla SS523 “del Colle di Cento Croci”.

Interrogazione 1436 (Giovanni Barbagallo): Sugli ambulatori di odontoiatria dell’ASL 1 Imperiese.

Interrogazione 1437 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Giovanni Barbagallo): Sugli interventi edilizi negli ospedali di Cairo Montenotte e di Pietra Ligure.

Interpellanza 185 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sui contributi a fondo perduto alle imprese turistiche.

Disegno di legge 307: Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali e modifica alla legge regionale “Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)”

Disegno di legge 297: Modifiche al Testo Unico in materia di commercio.

Proposta di deliberazione 118: Proposta di delibera al Consiglio regionale per l’approvazione di indirizzi e criteri programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico Commercio.